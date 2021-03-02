РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В подмосковном Подольске 41-летний приезжий в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти мужчину, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник прокуратуры.

Уроженец города Покров 1980 года рождения, вдовец, имеющий на иждивении двоих несовершеннолетних детей, трудоустроенный в ООО «Вайлдберис» в должности разнорабочего, в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил человека. Это произошло в микрорайоне Климовск в Рыбном переулке в частном одноэтажном доме. Он нанес пострадавшему множественные удары кулаками и ногами в область лица. Пострадавший скончался в больнице.

«Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Свою вину он не признал, от дачи показаний отказался. Его вину подтвердили собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями очевидцев, очными ставками. Климовский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, срок неоднократно продлевался», - сказал сотрудник.

Подозреваемого обвиняют в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, что характеризует его как лицо, склонное к совершению преступлений.

В ходе расследования провели судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую судебные экспертизы. По уголовному делу составлено обвинительное заключение.

Подозреваемый знаком с очевидцами совершенного преступления, с одним из них он проживает по одному адресу. Поэтому у органов предварительного следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства. Тем самым оказать на них давление с целью изменения ими своих показаний, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Следствие считает невозможным применение в отношении обвиняемого иной меры пресечения, не связанной с лишением его свободы.