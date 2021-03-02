РИАМО - 2 мар. За минувшие сутки в Московской области выздоровели после коронавируса 575 человек, с начала пандемии в регионе вылечили 175 711 человек, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в Подмосковье скончалось 34 пациента с подтвержденным Covid-19, за все время умерло 4715 человек.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 215 207 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

В Московской области проводится кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку от Covid-19 можно бесплатно.

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Текстовая трансляция

2 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 565 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 617 больных. В Москве - 1277.

- Коллективный иммунитет к Covid‑19 в РФ может сформироваться к августу. С 18 января в России началась массовая вакцинация населения​.