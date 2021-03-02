РИАМО - 2 мар. Московские полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в крупном мошенничестве с квартирами умерших граждан, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В полицию ранее поступила информация из департамента городского имущества Москвы о том, что один человек использовал разные подписи при заключении нескольких сделок с недвижимостью.

«Злоумышленники владели сведениями об имуществе москвичей, которые недавно умерли и не имели наследников. Используя поддельные паспорта и документы, подтверждающие родство с покойными, они получали у нотариуса фиктивные свидетельства о праве наследования квартир. Затем сведения предоставлялись в регистрирующие органы», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

49-летняя жительница столицы и 41-летняя приезжая из Ульяновской области задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Аферистки незаконно получили право собственности на три объекта недвижимости на общую сумму более 22 миллионов рублей.

В ходе обысков у женщин обнаружили поддельные паспорта, фиктивные бланки согласий, доверенностей, свидетельств о праве на наследство, несколько банковских книжек, квитанции о денежных переводах, договоры купли-продажи, списки с адресами квартир. В отношении женщин возбуждено уголовное дело.