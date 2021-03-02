РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мар. В Домодедове за сутки выявили 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 6 318 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 617 случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 215 207 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 715 человек. Выздоровели и выписались 175 711 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 6 318 (+19)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

2 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 565 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 617 больных. В Москве - 1277.

- Коллективный иммунитет к Covid‑19 в РФ может сформироваться к августу. С 18 января в России началась массовая вакцинация населения​.