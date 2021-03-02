РИАМО - 2 мар. За минувшие сутки в Московской области подтвердили 617 новых случаев Covid-19, общее число случаев с начала пандемии достигло 215 207, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

Всего в регионе скончались 4715 человек, из них 34 — за минувшие сутки.

В Московской области проходит масштабная вакцинация от Covid-19. Сделать прививку от коронавируса без предварительной записи можно в мобильных комплексах вакцинации или торговых центрах региона. Для этого понадобится взять паспорт и полис ОМС.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

2 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 565 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 617 больных. В Москве - 1277.

- Коллективный иммунитет к Covid‑19 в РФ может сформироваться к августу. С 18 января в России началась массовая вакцинация населения​.