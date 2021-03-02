РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В подмосковном Подольске мошенник похитил более 1,7 миллиона рублей, пообещав выгодно подобрать автомобиль, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

СУ УМВД России по Подольску в феврале возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенная в особо крупном размере). Было установлено, что житель Москвы пообещал приобрести автомобиль на выходных условиях и завладел денежными средствами в размере более 1,7 миллиона рублей.

«Таким образом, он совершил уголовное преступление. В феврале подозреваемый был задержан и тогда же ему было предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Подольским городским судом с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по горокругу удовлетворено, данному гражданину избрана мера пресечения в заключения под стражу», - сказал Дзотцоев.

Подольской городской прокуратурой обеспечивается надзор за уголовным делом.