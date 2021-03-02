РИАМО - 2 мар. Басманный суд столицы во вторник удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу заместителя прокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада, он объявлен в международный розыск, сообщили РИАМО в суде.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет о заочном аресте.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Листопада, объявленного в международный розыск», - сказали в пресс-службе суда.

По данным «Коммерсанта», Листопад стал фигурантом уголовного дела в отношении начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы, генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в аналогичных преступлениях.

Листопад способствовал тому, что задержанные подчиненными Кизлыка нарушители, в том числе не декларировавшие крупные суммы в валюте, привлекались к минимальной ответственности в виде штрафов, а изъятые деньги им возвращались.