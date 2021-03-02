РИАМО - 2 мар. Функционал суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» в первом полугодии 2021 года будет расширен, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Сервис запустили в ноябре 2020 года. Он включает в себя набор инструкций, уведомлений, электронных услуг, связанных единым сценарием переселения жителя по программе реновация.

«На сегодняшний день жителям 44 домов направлено более 25 тысяч уведомлений о разных этапах переселения, в том числе письма с предложением новой квартиры», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Разработка суперсервиса ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В первом полугодии 2021 года планируется перевести в электронный вид подачу заявления на помощь в организации переезда и заявку на устранение строительных дефектов.

Информация о старте и этапах переселения дома с указанием адреса и телефона приходит участникам программы в личный кабинет на mos.ru, электронную почту и по СМС.

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