РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. В городском округе Мытищи компанию «Смарт Стил» оштрафовали на 280 тысяч рублей за нарушение экологического законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Сразу несколько нарушений экологического законодательства допустила мытищинская компания «Смарт Стил», которая производит металлические изделия на производственной площадке в деревне Грибки. Это выяснилось в ходе административного расследования, проведенного инспекторами эконадзора.

«При осмотре площадки установлено, что в ходе производственной деятельности компания образует несколько видов отходов, включая металлолом и древесину. При этом на предприятии не организована площадка для накопления, которая отвечала бы всем экологическим требованиям. Кроме того, на площадке имеется три источника выбросов в атмосферу, однако компания не подала заявку на включение в реестр объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По словам главы Минэкологии, по итогам расследования на компанию наложено два штрафа на общую сумму 280 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле министерства.