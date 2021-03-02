РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мар. Домодедовские врачи спасли 56-летнего мужчину с тяжелым воспалением легких и подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мужчина поступил к нам в крайне тяжелом состоянии, поэтому мы незамедлительно определили его в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. За помощью в лечении пациента мы обратились к торакальным хирургам МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, которые установили дренаж для лечения образовавшегося бронхоплеврального свища. Общими усилиями состояние пациента удалось стабилизировать, он пошел на поправку», - сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Всего мужчина провел на больничной койке 98 дней. В настоящее время он выписан из больницы на амбулаторное лечение и наблюдение врача по месту жительства. Кроме того, ему предстоят консультации в МОНИКИ.​

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