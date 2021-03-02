РИАМО – 2 мар. Власти России сейчас ищут источники для финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Она добавила, что важно найти средства для бесперебойной ежегодной индексации. Матвиенко считает, что решение могут принять в новом бюджетном цикле.

Ранее в правительстве РФ сообщали, что по поручению президента РФ Владимира Путина были подготовлены предложения по индексации выплат работающим пенсионерам. ​