РИАМО - 2 мар. Экскурсионные поездки в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» возобновили в подмосковном Реутове с 1 марта, посетить их можно при наличии справки об антителах к Covid-19 или о вакцинации от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Первый экскурсионный автобус с участниками клуба «Активное долголетие» после длительного локдауна из-за пандемии мы отправили сегодня в городской округ Лобня. У всех участников экскурсии есть справки о наличии антител или вакцинации от Covid-19. Члены клуба побывают на экскурсиях и узнают об истории основания Лобни, а также посетят художественные галереи», - сказала начальник отдела социального развития администрации Реутова Наталья Маслина.

Она уточнила, что помимо экскурсионных поездок в Реутове возобновились и очные занятия в клубах «Активное долголетие».

«Если у представителей пожилого возраста нет возможности сделать прививку от коронавирусной инфекции ввиду определенных причин, а также нет антител, то они могут присоединиться к уличным занятиям клуба «Активное долголетие». В их числе: скандинавская ходьба, прогулки и физкультура на свежем воздухе. Участникам, выполнившим все рекомендации Роспотребнадзора, доступен более обширный перечень занятий: йога, танцы, курсы компьютерной грамотности, различные кружки и мастер-классы», - подытожила Маслина.

Заявки на участие в программе «Активное долголетие» жители муниципалитета могут подать посредством личного обращения в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Реутовский» и по телефону: 8(495)528-17-75, а также через мобильное приложение «Соцуслуги» или через сайт.