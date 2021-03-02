РИАМО - 2 мар. Столичные врачи вылечили от Covid-19 за сутки 1796 пациентов, всего в мегаполисе выздоровели после инфекции 901 035 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 803 человека», – говорится в сообщении.

За сутки в городе умерли 49 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Всего за пандемию скончались 15 146 граждан.

В столице идет масштабная вакцинация от коронавируса. Она проводится бесплатно и добровольно российским двухфакторным препаратом «Спутник V».

В Москве продолжает действовать масочный режим. Надевать средства индивидуальной защиты необходимо в общественных местах – кафе, ресторанах, транспорте, аптеке, магазинах и так далее.

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2 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 565 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 617 больных. В Москве - 1277.

- Коллективный иммунитет к Covid‑19 в РФ может сформироваться к августу. С 18 января в России началась массовая вакцинация населения​.