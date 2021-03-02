РИАМО - 2 мар. Лучшими беспроводными наушниками 2021 года, по версии Роскачества, признаны Apple AirPods Max, они получили 3,73 балла из 5, пишет во вторник газета «Известия».

Второе место в рейтинге заняли Bose QuietComfort Earbuds, третье —​ Huawei Freebuds Pro.

«Четвертое и пятое места соответственно заняли беспроводные наушники Sennheiser CX 400BT (3,49 балла) и Bose Sport Earbuds (3,4 балла)», — говорится в материале.

Полноразмерные наушники Apple Airpods Max стоят 62,99 тысячи рублей. У них качественная сборка, управление максимально легкое и понятное. У этих наушников также одна из лучших систем активного шумоподавления. Наушники могут автономно работать более 22 часов.

Однако звук наушников понравился далеко не всем экспертам. В гаджетах используются адаптивные цифровые сигнальные процессоры, которые с помощью программного обеспечения изменяют звук в зависимости того, как наушники сидят на голове, в какой ситуации проигрывается музыка и по другим причинам.

У наушников Bose QuietComfort Earbuds также отмечена качественная сборка, в том числе и чехла для них. В то же время наушники могут давить на ухо. Однако они плотно держатся в ухе, поэтому подойдут людям с активным образом жизни. В гаджетах также хорошая система активного шумоподавления. Автономно наушники могут работать более 7 часов. В то же время набор управления наушниками в приложении ограничен.

Наушники Huawei Freebuds Pro и чехол для них оказались прочными, но наушники сложно достать из чехла, так как они скользкие. Звучание в наушниках качественное. Гаджеты могут автономно работать почти 7 часов. Однако приложение для наушников доступно только на устройствах на Android. У самого приложения есть только базовые функции. В числе недостатков наушников еще отличается слабое отсекание шумов.

Полностью с исследованием Роскачества можно ознакомиться по ссылке: https://rskrf.ru/tips/obzory-i-topy/luchshie-besprovodnye-naushniki/. ​