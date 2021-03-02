РИАМО - 2 мар. В столице возобновил работу проект «Уличный артист», уличные музыканты, аниматоры, танцоры, актеры и художники смогут показать москвичам свое творчество на 40 специально подготовленных площадках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уличный артист» — проект для свободной реализации творческого потенциала жителей и гостей столицы. Благодаря открытой системе онлайн-бронирования у всех участников появляются равные возможности легально выступать на улицах города», - говорится в сообщении.

На странице проекта на mos.ru артисты могут зарегистрироваться и забронировать площадку на нужное время. При этом им нужно выбрать ту площадку, которая подойдет по допустимому уровню шума, количеству участников и размерам.

Для выступления на площадке в назначенное время артистам придется подтвердить бронирование.

Московский продюсерский центр, который ищет, поддерживает и продвигает представителей современной культуры, отвечает за координацию проекта «Уличный артист».