РИАМО - 2 мар. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в период с 22 по 28 февраля была спокойной, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, по совокупному населению — на 24,3%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
От гриппа было привито более 7,4 миллиона человек, из них свыше 1,2 миллиона дети. Всего привито 59,1% населения города.
Чтобы защититься от гриппа и ОРВИ, рекомендуется меньше времени проводить в местах массовых скоплений людей, общественном транспорте, надевать защитные маски в общественных местах, ограничить контракты с людьми с признаками заболевания, регулярно мыть руки с мылом, промывать нос и регулярно проветривать помещение.
Кроме того, рекомендуется проводить влажную уборку, употреблять больше продуктов с витамином С, использовать препараты и средства неспецифической профилактики, своевременно принимать противовирусные препараты, а также вести здоровый образ жизни.
В то же время нельзя заниматься самолечением. При первых симптомах заболевания нужно обязательно обращаться ко врачу.
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