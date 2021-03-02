РИАМО - 2 мар. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в период с 22 по 28 февраля была спокойной, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, по совокупному населению — на 24,3%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения на 67,5%, среди детей 0-2 года — на 81,3%, среди детей 3–6 лет — на 86,9%, среди детей 7–14 лет — на 86,6%, среди взрослого населения ниже на 42,7%», — говорится в сообщении.

От гриппа было привито более 7,4 миллиона человек, из них свыше 1,2 миллиона дети. Всего привито 59,1% населения города.

Чтобы защититься от гриппа и ОРВИ, рекомендуется меньше времени проводить в местах массовых скоплений людей, общественном транспорте, надевать защитные маски в общественных местах, ограничить контракты с людьми с признаками заболевания, регулярно мыть руки с мылом, промывать нос и регулярно проветривать помещение.

Кроме того, рекомендуется проводить влажную уборку, употреблять больше продуктов с витамином С, использовать препараты и средства неспецифической профилактики, своевременно принимать противовирусные препараты, а также вести здоровый образ жизни.

В то же время нельзя заниматься самолечением. При первых симптомах заболевания нужно обязательно обращаться ко врачу.