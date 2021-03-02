РИАМО - 2 мар. Силы иммунитета человека на 50% зависят от образа жизни, который он ведет, негативно на нем отражаются длительный стресс и вредные привычки, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ежегодно с 2002 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета.

«Факторы, негативно воздействующие на иммунитет: длительный стресс, вредные привычки, нерациональное питание (голодание, переедание), дефицит витаминов и микроэлементов, физические перегрузки, перенесенные травмы, ожоги, операции, загрязнение окружающей среды, бесконтрольное употребление лекарств», - говорится в сообщении.

Признаками снижения иммунитета являются частые простуды, герпес на губах, продолжительное повышение температуры, синдром хронической усталости, сонливость или бессонница и другие.

Для поддержания иммунитета человеку следует полноценно питаться, отказаться от курения и алкоголя, бережно относиться к своей психике.

Кроме того, положительно влияет на иммунитет здоровый сон (не менее 8 часов в сутки в хорошо проветренном помещении), закаливание (обливания и контрастный душ, посещение бани и сауны), регулярные занятия спортом, подвижный образ жизни.