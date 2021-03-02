РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В подмосковном Подольске осудили мужчину, зарезавшего в ходе ссоры своего знакомого, он получил девять лет лишения свободы, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора, юрист второго класса Иван Федоров.

В Подольске во время совместного распития спиртных напитков у двух мужчин возникла ссора. Один из них взял кухонный нож и нанес им не менее трех ударов в шею и грудь пострадавшему, от чего тот упал на пол и скончался на месте преступления.

«Обвиняемому вынесли приговор за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет», - сказал Федоров.

Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления.