РИАМО – 2 мар. Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, сообщает Nation News.

В своем поздравлении глава российского государства отметил, что юбиляр относится к выдающимся государственным деятелям современности.

«Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей», — отметил Путин.

Он также обратил внимание на то, что жизненный опыт и энергия помогают бывшему президенту участвовать в общественной и просветительской работе. Также российский лидер пожелал имениннику всего самого доброго.

Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985—1991), последний председатель президиума Верховного Совета СССР (1988—1989), затем первый председатель Верховного Совета СССР (1989—1990), первый и единственный президент СССР (1990—1991).

Имеет значительный ряд наград и почетных званий. Среди них – Нобелевская премия мира 1990 года.​