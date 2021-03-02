РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мар. Домодедовский спортсмен занял второе место на первенстве Московской области по легкой атлетике, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовский спортсмен принял участие в первенстве Московской области среди юношей и девушек до 16 лет по легкой атлетике в помещении и занял второе место», - говорится в сообщении.

Призером стал ученик 8 класса Домодедовского лицея №3 Максим Северин. Он пробежал 400 метров за 55,06 секунды и таким образом выполнил норматив II взрослого разряда.

Спортсмена тренирует Валерий Фетисов.