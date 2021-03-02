РИАМО - 2 мар. За последние сутки в Москве выявили 1277 новых случаев коронавируса, общее число зараженных достигло 981 850, сообщает столичный оперштаб.

Несмотря на снижение числа инфицированных, в мегаполисе действует масочный режим. Надевать средства индивидуальной защиты нужно в общественных местах – кафе, ресторанах, транспорте, аптеке, магазинах и так далее.

В Москве также продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

За последние сутки в 84 регионах России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса.



С начала пандемии в стране выявили 4 268 215 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 838 040 человек, скончались 86 896 пациентов.

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Текстовая трансляция

2 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 565 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 617 больных. В Москве - 1277.

- Коллективный иммунитет к Covid‑19 в РФ может сформироваться к августу. С 18 января в России началась массовая вакцинация населения​.