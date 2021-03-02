РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре во вторник составила около 40 сантиметров, на Гнилуше - 25 сантиметров, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями ГКУ Московской области «Мособлпожспас». Во вторник дежурными сменами спасателей профилактическими мероприятиями в акваториях рек Пахра и Гнилуша было охвачено пять человек. На ледяной наст Пахры в черте Подольска не вышел никто, все пять жителей попали в поле зрения спасателей на поверхности Гнилуши.

«В отдельных местах, где делали промер толщины льда на Пахре вдоль Подольска, его величина составила 35-40 сантиметров. Безопасное значение толщины ледяного наста установлено вдоль береговой черты деревни Житнево на Гнилуше - 25 сантиметров. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления в составе дежурных смен спасателей поисково-спасательного отряда №17 и пожарно-спасательной части №214 по-прежнему не выявлено», - говорится в сообщении.

Также работниками пожарно-спасательных формирований Подольского ТУ продолжается раздача населению листовок с информационно-предупредительным содержанием.