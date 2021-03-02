РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело возбудили в отношении приезжей, у которой обнаружили 50 свертков с наркотическим веществом, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник Подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

СУ УМВД России по Подольску в феврале возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств совершенный в крупном размере». Расследованием по делу установлено, что ранее судимая гражданка РФ, зарегистрированная в Саратовской области и проживающая в округе, обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в крупном размере.

«Подозреваемая незаконно приобрела у неустановленного следствием лица вещество, которое является производным наркотического средства, и незаконно хранила при себе с целью последующего незаконного сбыта. Однако она не смогла довести преступный умысел до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку ее преступные действия были пресечены, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота. Так, в ходе личного досмотра, проводимого сотрудником полиции, у подозреваемой обнаружено и изъято 50 свертков с находящимся в каждом из них наркотическим веществом», - сказал Дзотцоев.

Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Подольским городским судом с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по горокругу удовлетворено и гражданке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Надзор за уголовным делом Подольской городской прокуратурой обеспечивается.