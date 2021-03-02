РИАМО – 2 мар. Согласно данным SberIndex, по итогам февраля расходы россиян выросли на 2,6%, если сравнивать с таким же периодом 2020 года, этот показатель стал рекордным с начала пандемии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Траты на продукты в минувшем месяце увеличились на 5,4% в годовом выражении, а на непродовольственные товары — на 8,7%», - говорится в сообщении.

На 33,4% подорожали телекомоборудование и услуги. А расходы на авиабилеты упали на 71,3%, также снизились затраты на локальный транспорт – минус 30,1%.

Россияне на 26,1% стали меньше денег тратить на походы в кафе, рестораны и бары. И на 16,1% уменьшились траты на книги и музыку, подсчитали эксперты «Сбера». ​

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