РИАМО - 2 мар. По мнению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, массовый иммунитет от коронавируса может сформироваться в России к августу 2021 года, сообщает ТАСС.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения​. Формирование коллективного иммунитета зависит от темпов вакцинации.

«Сейчас мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», - сказала Голикова.

Она отметила, что скорее всего достичь этого можно даже раньше. Это зависит исключительно от темпов вакцинации. Однако до достижения коллективного иммунитета необходимо будет соблюдать ограничения.

«Сейчас все «подрасслаблены» и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», - отметила Голикова.​

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