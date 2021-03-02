РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. С начала текущего года в Московском областном центре охраны материнства и детства в городском округе Люберцы на свет появилось более 620 малышей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С начала 2021 года в ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства» на свет появились 294 мальчика и 327 девочек, среди них - шесть двоен. В феврале мальчиков родилось 142, девочек - 156, а также две двойни. Желаю всем родителям и малышам здоровья, благополучия, счастья и спокойствия», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что с 1 сентября 2019 года в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева реализуется проект «Стань мамой в Подмосковье».

«Что входит в эту программу? Сотрудник ЗАГС в роддоме оформляет для малыша свидетельство о рождении, справку для получения единовременного пособия при рождении ребенка, временный полис ОМС, присвоение номера ИНН в электронном виде. В комплексную услугу в роддоме входят также прикрепление ребенка к поликлинике, постановка на учет и зачисление в детский сад, оформление подарочного набора или денежной выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными», - пояснил Ружицкий.

Он подчеркнул, что информация о прикреплении ребенка к поликлинике и уведомление о постановке на очередь в детский сад поступают в личный кабинет на портале госуслуг Московской области.

«Охрана здоровья матери и ребенка является важнейшей задачей ГБУЗ МО «МОЦОМД». Люберецкий роддом оснащен современным оборудованием и соответствует всем стандартам качества. Там работают специалисты с многолетним опытом работы, кандидаты медицинских наук и врачи высшей категории», - добавил Ружицкий.