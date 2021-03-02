РИАМО - 2 мар. Жилой дом на 258 квартир по программе реновации построили в столичном районе Солнцево, получены документы на его ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Двухсекционное здание построено по индивидуальному проекту. Фасады облицованы плитками под клинкер, кассетами из оцинкованного листа и керамогранита под дерево. Также предусмотрены короба для кондиционеров.

«В районе Солнцево по адресу: улица Щорса, владение 15, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации на 258 квартир. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

46 из 258 квартир – однокомнатные, 177 – двухкомнатные, 35 – трехкомнатные. В каждой квартире предусмотрена остекленная лоджия.

Вход в дом выполнен в одном уровне с землей. Это сделано для удобства мам с колясками, а также маломобильных жильцов. Территорию вокруг новостройки озеленили и облагородили.