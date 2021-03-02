РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Подольская городская прокуратура проведет проверку по факту гибели 3-летней девочки в результате пожара в квартире, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Возгорание произошло 1 марта в квартире на улице Свердлова. Соседи услышали громкий хлопок из находящейся рядом квартиры и, выйдя в коридор, почувствовали запах дыма. После чего вызвали пожарную службу. В это время девочка находилась дома одна. Ее госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался.

«Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром, в котором погиб ребенок 2017 года рождения. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», - сказала Григорьева.

По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.