РИАМО - 2 мар. В Коломне завершили реконструкцию первой очереди овощехранилища, до конца мая планируется завершить реализацию всего проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Предприятие «Регион-34» проводит перепрофилирование ряда телятников в Коломне в терминалы по хранению и первичной обработке овощей. На данный момент завершены работы по созданию овощехранилища площадью 4,5 тысячи квадратных метров мощностью 4 тысячи тонн единовременного хранения, запущены линии по сортировке и фасовке», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что объем уже вложенных инвестиций составил 140 миллионов рублей. Удалось создать 30 новых рабочих мест, и началась отгрузка лука в сетевые торговые точки городских округов региона.

«До конца мая текущего года планируется завершить реализацию всего проекта и ввести в эксплуатацию овощехранилища еще на 4 тысячи тонн», - отметил Воскресенский.

Также в планах — купить дополнительные линии по сортировке, мойке, чистке, измельчению и сушке. Реконструкция всех неиспользуемых телятников площадью 16 тысяч «квадратов» потребует около 240 миллионов рублей инвестиций.

Мощность всего объекта по хранению и переработке овощей составит 8 тысяч тонн единовременного хранения. Это обеспечит рабочими местами свыше 60 жителей Подмосковья.