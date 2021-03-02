РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. Пожар произошел в квартире жилого дома в поселке Фряново подмосковного Щелкова, есть пострадавший, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло во вторник по адресу: поселок Фряново, улица Победы, дом 1.

«В 0:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире», - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 2:43. К тушению привлекли пять единиц техники и 19 человек.