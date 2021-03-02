РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Во вторник КДЦ «Союз» приглашает жителей Люберец на показ художественного фильма «Весна», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Это советский кинофильм в жанре музыкальной комедии, снятый в 1947 году режиссером Григорием Александровым.

«Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2. Начало в 17:00. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-41-88», - говорится в сообщении.