РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. В подмосковном Красногорске по просьбе жителя ликвидировали подтопление на дороге по улице Заводской, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил о подтоплении пешеходной зоны в районе второго километра Ильинского шоссе.

«Проведено комиссионное обследование указанной автомобильной дороги на улице Заводской в микрорайоне Южный, в результате которого установлено, что подтопление произошло в результате обильных осадков. Работы по устранению подтопления выполнены», - сказал первый замглавы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Он также пояснил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и осуществление дорожной деятельности в отношении нее относится к полномочиям органов местного самоуправления.