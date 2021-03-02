РИАМО – 2 мар. Американская валюта выросла в цене на 19 копеек— до 74,35 рубля, в ходе торгов на Мосбирже, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии снизился на 12 копеек — до 89,44 рубля», - говорится в сообщении.

Стоимость нефти марки Brent упала на 1% — до 63,06 доллара за баррель.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что зависимость российской экономики от американской валюты нужно снижать, но из обращения доллар не уйдет.