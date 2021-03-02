РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Порядка 1,5 тысячи обращений от жителей по поводу уборки территории от снега и наледи отработали в подмосковном Красногорске в феврале, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«1,5 тысячи обращений на «Добродел» и в соцсетях отработали за февраль», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Глава округа отметила, что коммунальщики приступили к весенней уборке улиц, дворов и общественных пространств.

«Ликвидируем подтопления, обрабатываем улицы, дорожки и общественные пространства от гололеда, продолжаем вывозить снег», - добавила Хаймурзина.

Она напомнила, что в округе создали Telegram-чаты, в которых жители могут сообщать о проблемах с уборкой территории: «Будет чисто 2021» и «Красногорск. Транспорт и дороги».