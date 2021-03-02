РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В подмосковном Подольске на улице Карла Маркса пожарные ликвидировали возгорание в доме с хостелом, проживающих эвакуировали, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

1 марта в 15:59 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: улица Карла Маркса, дом №12. Там находится хостел.

«К прибытию первых пожарных расчетов шел дым из окна здания на втором этаже. В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службой были эвакуированы проживающие на первом этаже здания. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 16:14 пожар удалось локализовать, а в 16:36 - ликвидировать возгорание. В результате пожара обгорело имущество в комнате на площади пять квадратных метров. Никто не пострадал», - говорится в сообщении.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы пять основных отделений, одна единица спецтехники, 23 человека личного состава.

К месту вызова направляли дежурных подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7 и СПСЧ-29 от Подольского 24-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, дежурные расчеты ПЧ-258, ПЧ-247 и ПСО-17 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».