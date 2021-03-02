РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Житель подмосковного Красногорска сообщил о глубоких ямах на дороге на Павшинской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

«На дублере Ильинского шоссе, на Павшинской улице, образовались две глубокие выбоины в районе дома №89А. Просьба заделать», – написал пользователь.

В качестве исполнителя в системе «Добродел» отмечена администрация городского округа. Срок решения проблемы – до 12 марта.

На момент публикации материала ответа на обращение жителя не было.