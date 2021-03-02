РИАМО – 2 мар. Бирюлевскую и Рублево-Архангельсую линию столичной подземки собираются соединить внутри Большой кольцевой линии, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время прорабатываются варианты трассировки соединения двух линий внутри БКЛ», - сказал Загрутдинов в интервью РИА Недвижимость.

Он отметил, что этот вариант сейчас активно обсуждают. Документы планируют утвердить до конца года. Затем начнется поэтапное строительство.

Загрутдинов также высказал мнение, что соединение двух новых линий будет логичным. Сейчас речь идет об отдаленных временных горизонтах, поэтому говорить о конкретных локациях пока рано.

Места прохождения и расположение станций новой Рублево-Архангельской линии определят до конца следующего года.

Всего в 2021 году планируется построить 11 станций метрополитена и 28,3 километра линий. Ключевым проектом станет Большая кольцевая линия.​

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