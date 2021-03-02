РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Следователи подмосковного Подольска устанавливают обстоятельства гибели 3-летней девочки в результате пожара, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

1 марта около 4 часов дня в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова в Подольске соседи услышали громкий хлопок из находящейся рядом квартиры и, выйдя в коридор, почувствовали запах дыма. После чего вызвали пожарную службу. Возгорание произошло в квартире, где находилась малолетняя девочка без присмотра взрослых. Она была госпитализирована, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась.

«Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти 3-летней девочки в результате пожара. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств, приведших к гибели ребенка», - сказала Врадий.

В ходе проверки дадут правовую оценку действиям матери девочки. Запрошен характеризующий материал, проводятся опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По предварительным данным эксперта, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.