РИАМО - 2 мар. Люди с нарушениями слуха и речи могут самостоятельно обратиться за помощью по номеру спасения «112», связаться с операторами-сурдопереводчиками можно в Skype, по СМС и в приложении «112МО», сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

К операторам-сурдопереводчикам можно обратиться по поводу вызова скорой помощи, в случае пожара, обнаружения подозрительного предмета, ДТП, утечки газа и в том случае, если человек заблудился в лесу, а также в других ситуациях.

«Связаться с сурдопереводчиками «112» можно в видеопрограмме Skype - набирайте имя абонента «Help112mo». Отправляйте СМС-сообщения на короткий номер «112», напишите, что с вами случилось и какая требуется помощь», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также можно обратиться к сурдопереводчику с помощью мобильного приложения «112МО», где можно воспользоваться функциями «Я здесь, мне нужна помощь» или «Сообщить о происшествии». Приложение можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.

Операторы-сурдопереводчики системы-112 Московской области остаются с заявителем до разрешения ситуации, обеспечивая сурдоперевод со специалистами экстренных служб.

Система-112 – это помощь в формате одного окна. Жители и гости Подмосковья только сообщают о происшествии, а операторы системы-112 передают вызовы во все необходимые экстренные оперативные службы. В работе подмосковной системы-112 задействовано более 3,6 тысячи специалистов.