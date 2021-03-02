РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Стал известен график работы Дома Масленицы в парке «Сказочный» подмосковного Красногорска, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Празднование Масленицы в парках Красногорска начнется уже с 6 марта! Друзья, как и обещали, публикуем график работы Дома Масленицы в детском городке «Сказочный», - говорится в сообщении.

В период с 6 по 12 марта ежедневно в Доме Масленицы с 12:00 в выходные и с 16:00 в будни детей ждут интересные творческие мастер-классы по изготовлению масленичных куколок, открыток, украшений, тематических поделок, веселые игровые программы и многое другое.

Дом Масленицы находится около входа в детский городок «Сказочный» со стороны улицы Ленина, 5Б.

Участие в мероприятиях бесплатное, но нужно предварительно записаться на сайте МАУК «Парки Красногорска» в разделе «Запись в Дом Масленицы». Запись открывается за двое суток до каждого мероприятия. На одном мероприятии может находиться не более 15 человек, включая детей и взрослых.

Проход в Дом Масленицы строго в масках.