РИАМО - 2 мар. В 2020 году в цифровых МФЦ Подмосковья оказали свыше 500 тысяч услуг, в 2021 году спектр онлайн-услуг в смарт-центрах увеличится, вырастет и количество таких центров – до 367, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Цифровые МФЦ Московской области – это смарт-центры, в которых электронные госуслуги можно получить практически в один клик. Они открыты на базе уже существующих МФЦ и ТОСПов, а в некоторых округах занимают отдельные помещения», — сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что в регионе открыто 365 цифровых зон с доступом к электронным госуслугам. Там есть почти 600 рабочих мест для посетителей. В ближайшее время откроется смарт-центр на базе МФЦ Сергиева Посада, а в течение года – в Егорьевске.

Каждый месяц в цифровые МФЦ обращаются около 40 тысяч заявителей. Самые популярные региональные услуги в смарт-центрах - получение охотничьих билетов, социальная карта жителя Московской области, талон на высокотехнологичную медицинскую помощь, выдача архивных справок и выписок.

«Воспользоваться онлайн-сервисами в цифровых МФЦ может каждый: тем, кто не умеет работать с компьютером, специалисты окажут консультацию, помогут зарегистрироваться в ЕСИА и получить нужную услугу. В 2020 году сотрудники цифровых МФЦ оказали жителям Подмосковья более 400 тысяч таких консультаций», — уточнил Рымар.

Подмосковье в 2019 году стало одним из регионов-участников пилотного проекта Минэкономразвития РФ «Цифровые МФЦ». В цифровых зонах в центрах «Мои документы» жители и представители бизнеса могут получить 198 региональных и муниципальных услуг на портале https://uslugi.mosreg.ru/, около 400 федеральных услуг и сервисов на https://www.gosuslugi.ru/.

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