РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Пробка протяженностью около 2 километров образовалась на Ильинском шоссе в подмосковном Красногорске утром во вторник, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено на участке от эстакады до Заводской улицы при движении в сторону Новорижского шоссе. При этом участок до завода «Бецема» обозначен на карте красным цветом.

На Волоколамском шоссе также напряженная дорожная ситуация. В сторону Москвы движение затруднено от микрорайона Изумрудные холмы до поворота на улицу Маяковского и далее – от Комсомольской до Речной улицы. Эти отрезки пути на карте помечены желтым цветом.

В область от эстакады до ТЦ «Солнечный рай» поток замедляется в основном на светофорах. Далее от дома №45 на улице Ленина и почти до трактира «Жиряков» участок дороги обозначен красным цветом, движение здесь затруднено.

Кроме того, заторы образовались на съездах на шоссе со второстепенных дорог.