РИАМО - 2 мар. За незаконную охоту и браконьерство в Московской области в прошлом году было выписано штрафов на сумму почти 2 миллиона рублей, обследования охотничьих угодий проводятся в регионе регулярно, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Охотник должен помнить, что за незаконную охоту или браконьерство предусмотрены штрафы и наказания. Ответственность может быть и административной, и уголовной. В прошлом году незаконно было добыто: 29 лосей, 6 кабанов, 1 косуля, 4 оленя пятнистых. Взыскано исков по ущербу от незаконной охоты на общую сумму 1 миллион 890 тысяч рублей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что самые распространенные нарушения при охоте в прошлом году в регионе были на водоплавающую дичь и диких копытных животных.

«В результате проверок в отношении физических лиц за прошлый год выявлено 735 административных правонарушений. По 27 нарушениям, имеющим признаки уголовно наказуемых деяний, материалы переданы в правоохранительные органы», - добавил Воскресенский.

Рейдовые осмотры и обследования охотничьих угодий проводятся в Подмосковье регулярно. Ранее для общедоступных охотничьих угодий в Подмосковье установили нормы по количеству одновременно пребывающих охотников. Укрытия с находящимися внутри охотниками должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров друг от друга в любую сторону.

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