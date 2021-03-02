РИАМО – 2 мар. За январь 2021 года у граждан России на 82% вырос индекс «свободных денег» (ИСД) по сравнению с декабрем 2020 года, это максимальный рост за всю историю наблюдений, пишет газета «Известия».

«Свободные деньги» в контексте исследования — это средства, которые остаются у семьи после трат на обязательные покупки - оплату ЖКХ, покупку продуктов, расходов на транспорт и так далее.

«Рекордное увеличение связано вовсе не с улучшением благосостояния, считают эксперты. «Свободные деньги» в бюджетах россиян образовались из-за того, что в период неопределенности из-за пандемии и резкого скачка инфляции люди предпочитают не тратить, а формировать личные резервы», - говорится в материале.

Также такую тенденцию отчасти можно объяснить сезонностью. В первый месяц года ИСД традиционно находится на пике, так как после предновогодних трат россияне в январе стараются тратить меньше, расходы уменьшаются. Но такого роста ИСД еще не наблюдалось. Так, годом ранее рост ИСД в январе к декабрю составил 40%. ​