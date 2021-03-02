РИАМО - 2 мар. В 2021 году в столице ГИА будут сдавать порядка 95 тысяч выпускников девятых классов, регистрация на участие в государственной итоговой аттестации завершилась 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

«Всего на ГИА-9 зарегистрировалось около 95 тысяч девятиклассников московских школ. Из них около 800 участников выбрали форму ГВЭ (государственного выпускного экзамена – ред.), остальные подали заявление на экзамены в форме ОГЭ», — сказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Планируется оборудовать 498 пунктов проведения экзаменов. Те выпускники, которые по состоянию здоровья не смогут сдавать экзамены в школах, смогут сдать экзамены дома или в медицинских учреждениях.

ОГЭ и ГВЭ в этом году пройдут только по русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору для девятиклассников в этом году проводить не будут. Основной период сдачи экзаменов пройдет с 24 мая по 2 июля, дополнительный – 3-17 сентября.

Не позднее чем за 2 недели в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы участники получат уведомления об экзаменах. Сами экзамены организуют с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

К ГИА-9 допускаются те учащиеся, которые успешно проходят итоговое собеседование по русскому языку. 10 февраля свыше 94 тысяч девятиклассников приняли участие в собеседовании. Дополнительные собеседования проведут 10 марта и 17 мая. В них примут участие те, кто получил неудовлетворительный результат, кто не пришел на итоговое собеседование или не завершил его по уважительным причинам, те, кто был удален с итогового собеседования.