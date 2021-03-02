РИАМО - 2 мар. В столичных музеях с 3 по 7 марта пройдут тематические мероприятия, посвященные Международному женскому дню, истории жизни Марины Цветаевой и многому другому, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«3 марта в 15:00 Дом Гоголя ждет любителей кинематографа на очередную лекцию кинолектория. В этот раз кандидат филологических наук, научный сотрудник музея Александр Шамарин расскажет, как проходила работа над известным советским фильмом «Подкидыш». Картина была снята режиссером Татьяной Лукашевич по сценарию детской поэтессы, писательницы Агнии Барто и актрисы Рины Зеленой», - говорится в сообщении.

4 марта в 18:00 в Дарвиновском музее пройдет экскурсия под названием «Оранжерея на подоконнике», где все желающие смогут полюбоваться цветением амариллисов и узнать о разнообразии комнатных растений, их происхождении и особенностях ухода за ними в домашних условиях.

5 марта в 19:00 в Мемориальном музее А.Н. Скрябина лауреат международных конкурсов Юлиан Семенов-Брайди исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Клода Дебюсси, Фридерика Шопена и Александра Скрябина. А 7 марта в 19:00 пройдет фортепианный концерт народного артиста России профессора Московской консерватории Михаила Воскресенского.

6 марта в 14:00 в галерее «А3» расскажут историю Международного женского дня в рамках лекции «Самый женский день. Непраздничная история 8 Марта». Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация по телефону: +7 (495) 691-84-84. Также запись лекции будет доступна на странице галереи в социальных сетях.

В этот же день в 12:00 в Доме-музее Марины Цветаевой расскажут про взаимоотношения поэтессы с ее детьми. А 7 марта в 12:00 в рамках экскурсии «Волшебница» участники узнают о том, какой была Марина Цветаева в повседневной жизни.

На всех мероприятиях посетители должны использовать средства личной защиты и соблюдать социальную дистанцию.​

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