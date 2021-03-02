РИАМО - 2 мар. Четырехэтажный учебный корпус для учащихся 8-11 классов, рассчитанный на 400 мест, построят на улице Генерала Глаголева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В образовательном учреждении будут учиться по четыре параллели с восьмых по одиннадцатые классы. Кроме того, учебный корпус будет полностью приспособлен для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья», - сказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В новом учебном корпусе будет восемь кабинетов универсального назначения, два кабинета иностранного языка, четыре кабинета естественных наук с лаборантскими и два кабинета основ и принципов программирования.

Кроме того, в корпусе появятся лабораторные практикумы инженерно-физического и естественно-научного направления, ИТ-полигон и кабинет самотестирования. Также предусмотрен кабинет педагога-психолога и современный медицинский блок.

Прилегающая территория будет благоустроена: установят скамейки, урны, разобьют газон.​