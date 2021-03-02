РИАМО - 2 мар. Правоохранители Орехово-Зуевского городского округа задержали двух подозреваемых в сбыте мяса буйвола вместо говядины в местный детский дом-интернат для умственно отсталых детей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Московская фирма поставляла мясо в детский дом с января по декабрь 2020 года. Поставляемая продукция была отправлена на экспертизу. Результаты показали, что в мясе содержится ДНК буйвола.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена причастность к совершению противоправных действий директора фирмы-поставщика мясной продукции и сотрудника ветеринарной станции, который внес заведомо ложные сведения в ветеринарную справку», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что общий материальный ущерб, нанесенный приюту для детей, составил более полумиллиона рублей.