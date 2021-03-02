РИАМО - 2 мар. По решению Хамовнического районного суда арестованы трое молодых людей, подозреваемых в избиении 52-летнего москвича, сообщается на сайте «МВД медиа».

Ранее полицейские задержали трех человек, которые подозреваются в нападении 25 февраля на Комсомольском проспекте на музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского. Сейчас пострадавший проходит лечение.

«Дознанием ОМВД России по району Хамовники по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – ред.) и 116 УК РФ (побои – ред.)», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что предварительное расследование продолжается.