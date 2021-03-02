РИАМО - 2 мар. На территории Обручевского района столицы планируют возвести транспортно-пересадочный узел «Калужская», это позволит моквичам без пересадок доехать до районов Зюзина и Проспекта Вернадского, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На базе станции метро «Калужская» Калужско-Рижской линии и строящейся станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) будет создан транспортно-пересадочный узел», - сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство станции «Воронцовская» планируют завершить до конца года. Она будет расположена в месте, где Хлебобулочный проезд примыкает к Профсоюзной улице.

В Обручевском районе в ближайшие годы построят четыре станции – две БКЛ и две станции Троицкой линии. Станция «Воронцовская» входит в состав южного участка БКЛ.

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